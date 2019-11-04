За каждого "Лося" местный житель давал украинцу 10 евро.

Активист движения "Останови Лося" изучает опыт столицы Эстонии – Таллина. Вместе с местным жителем он изучает местные способы парковки и цены.

Как и в Киеве, стоимость парковки в Таллинне зависит от района города – в спальных районах меньше, в центре и старом городе – больше (до 6 евро). Чтобы оставить машину в торговом центре, надо ее зарегистрировать.

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А еще в Таллине существует система, когда владельцы квартир в центре города сдают свои парковочные места днем ​​тем, кто приезжает по делам в их район. С помощью мобильного приложения можно найти свободное место во дворе и на некоторое время оставить там свою машину. Таким образом гость получает более дешевую парковку, а владелец машиноместа – дополнительный доход. Впрочем, если без разрешения припарковать свой автомобиль на чужом месте, местные жители вызовут полицию и та выпишет штраф – 57 евро.

В течение двух дней пребывания в Таллинне украинец не увидел ни одного парковочного "лося", то есть не заработал ни одного евро от жителя эстонской столицы.

Напомним, Самое дорогое парковочное место в мире продали почти за миллион долларов​​​​​​​