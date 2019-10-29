Чтобы обойти его, пешеходам приходится обходить по зеленым насаждениям.

В киевском районе Отрадный неудачно обновили пешеходный переход. Его покрасили в яркий красный и белый цвета и немного изменили расположение.

Если раньше переход был направлен прямо в дерево, то теперь туда ведет только его часть. Другая часть перехода упирается в забор. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук бывший заместитель Минрегионстроя Лев Парцхаладзе. Кто додумался до такого решения, пока неизвестно.

Напомним, что в Киеве активно штрафуют за проезд по полосам общественного транспорта.