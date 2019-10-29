Патрульная полиция начала дежурить на полосах общественного транспорта в Киеве и выписала 2 тыс. штрафов на 1 млн грн ($ 40 тыс.) за пять дней инспекции. Об этом заявил советник киевского городского главы Максим Бахматов в интервью изданию "Небоскреб".

"Сегодня никто не знает, какой уровень пробок в Киеве и какова его динамика каждый день. То есть такого инструмента, который бы показал уровень заторов, у нас нет. И наша первая задача – получить этот инструмент, который бы объективно оценивал ситуацию с трафиком в Киеве. Возможно, что-то вроде Яндекс.Пробки. Это, конечно, специфическая история, но давала нужный результат", – заявил чиновник. Напомним, что "Яндекс" и ряд других ресурсов до сих пор заблокированы в Украине.

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Ранее Бахматов создал и возглавил координационную группу по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group. Целью созданной группы будет регулярное измерение трафика Киева. По словам Бахматова, группа будет взаимодействовать с сервисами Uber, Bolt, Uklon и Waze, поскольку они "уже очень много знают о трафике".

"Уже есть первые результаты работы группы. Мы договорились с полицией, они будут дежурить в часы пик (с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто на них заезжает", – заявил Бахматов. "Знаете сколько мы заработали на штрафах за пять дней? Около миллиона гривен, две тысячи штрафов с 15 по 20 октября. Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, так как автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно", – сказал чиновник.

По словам государственника, не все водители соблюдают правила дорожного движения. "Камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые ежедневно заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского. Я попросил наш IT-департамент составить этот список. Теперь можно сказать:" Ты, ты и ты – рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Или не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно. И это все можно делать благодаря smart city технологиям", – заявил Бахматов.

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