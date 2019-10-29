Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту в Києві і виписала 2 тис. Штрафів на 1 млн грн ($ 40 тис.) За п'ять днів інспекції. Про це заявив радник київського міського голови Максим Бахматов в інтерв'ю виданню "Хмарочос".

"Сьогодні ніхто не знає, який рівень пробок в Києві і яка його динаміка кожен день. Тобто такого інструменту, який би показав рівень заторів, у нас немає. І наша перша задача - отримати цей інструмент, який би об'єктивно оцінював ситуацію з трафіком в Києві. Можливо, щось на зразок Яндекс.Пробки. Це, звичайно, специфічна історія, але давала потрібний результат ", - заявив чиновник. Нагадаємо, що "Яндекс" і низка інших ресурсів досі заблоковані в Україні.

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Раніше Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування та поліпшення міського трафіку Kyiv Traffic Group. Метою створеної групи буде регулярне вимірювання трафіку Києва. За словами Бахматова, група буде взаємодіяти з сервісами Uber, Bolt, Uklon і Waze, оскільки вони "вже дуже багато знають про трафік".

"Уже є перші результати роботи групи. Ми домовилися з поліцією, вони чергуватимуть в години пік (з 7 до 10 ранку і з 5 до 8 вечора) на 12 шпальтах громадського транспорту і будуть виписувати штрафи тим, хто на них заїжджає", - заявив Бахматов. "Знаєте скільки ми заробили на штрафах за п'ять днів? Близько мільйона гривень, дві тисячі штрафів з 15 по 20 жовтня. Тепер ці смуги вільні, ними користується громадський транспорт, так автомобілів на ці смуги заїжджати тепер небезпечно", - сказав чиновник.

За словами державника, не всі водії дотримуються правил дорожнього руху. "Камери зафіксували 27 автомобілів, які щодня заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив наш IT-департамент скласти цей список. Тепер можна сказати:" Ти, ти і ти - рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Чи не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і ґвалтувати. Морально, звичайно ". І це все можна робити завдяки smart city технологій", - заявив Бахматов.

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