Керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, нажаль, доволі поширене явище. Але коли у стані сп’яніння знаходиться водій автобуса або маршрутки – небезпека зростає пропорційно кількості його пасажирів.

Ранок понеділка, початок робочого тижня. На дорогах столиці щільний рух — ранковий час пік. Співробітники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції, помічають автобус, водій якого кудись дуже поспішає, здійснюючи дивні маневри. Водій швидко підїзждає до своєї першої зупинки та починає набирати людей – в салон заходить близько 15 пасажирів.

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Патрульні зупиняються і підходять до водія. Перевіряють документи - чоловік позбавлений судом права керувати транспортними засобами за керування в стані сп'яніння. Але це не все. У нього знову помічають явні ознаки наркотичного сп'яніння: розширені зіниці очей, які не реагують на світло, пальці рук виражено тремтять.Доставляють до закладу охорони здоров’я, де лікар-нарколог проводить огляд на стан сп’яніння. Висновок позитивний...

Патрульні документують виявлені порушення та складають на водія протокол за ч.2 ст.130 (За повторне протягом року керування в стані сп'яніння) та виносять постанову за ч.4 ст.126 (За керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП

Крім цього, у поліції підготували відповідні листи до Укртрансбезпеки та Департаменту транспортної інфраструктури КМДА для реагування в межах їхньої компетенції - прийняття рішення щодо позбавлення ліцензії та розірвання договору щодо перевезення пасажирів за даним маршрутом відповідно.

Хто знає як би завершилась поїздка цього водія, якби його вчасно не зупинили патрульні. Можливо, пильність патрульних сьогодні знову врятувала багато життів. Найбільше вражає те, що такі випадки не є поодинокими саме у сфері перевезень пасажирів.

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