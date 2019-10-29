Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, к сожалению, достаточно распространенное явление. Но когда в состоянии опьянения находится водитель автобуса или маршрутки – опасность возрастает пропорционально количеству его пассажиров.

Утро понедельника, начало рабочей недели. На дорогах столицы плотное движение – утренний час пик. Сотрудники отдела безопасности дорожного движения и патрульной полиции, замечают автобус, водитель которого куда-то очень спешит, совершая странные маневры. Водитель быстро подъезжает к своей первой остановке и начинает набирать людей – в салон заходит около 15 пассажиров.

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Патрульные останавливаются и подходят к водителю. Проверяют документы – мужчина лишен судом права управлять транспортными средствами за управление в состоянии опьянения. Но это не все. У него снова замечают явные признаки наркотического опьянения: расширенные зрачки глаз, не реагирующие на свет, пальцы рук выражено дрожат. Доставляют в учреждение здравоохранения, где врач-нарколог проводит осмотр на состояние опьянения. Вывод положительный...

Патрульные документируют выявленные нарушения и составляют на водителя протокол по ч. 2 ст. 130 (за повторное в течение года управление в состоянии опьянения) и выносят постановление по ч. 4 ст. 126 (за управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КУоАП

Кроме этого, в полиции подготовили соответствующие письма в Укртрансбезопасности и Департамент транспортной инфраструктуры КГГА для реагирования в пределах их компетенции – принятие решения о лишении лицензии и расторжения договора по перевозке пассажиров по данному маршруту в соответствии.

Кто знает, как бы завершилась поездка этого водителя, если бы его вовремя не остановили патрульные. Возможно, бдительность патрульных сегодня снова спасла много жизней. Больше всего поражает то, что такие случаи не являются единичными именно в сфере перевозок пассажиров.

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