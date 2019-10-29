Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) призывает водителей перейти на зимнюю резину перед началом похолоданий.

"Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние. С ухудшением погодных условий машины на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких", — сказано в сообщении Укравтодора в Facebook.

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В Киевавтодоре предупредили, что в ночь на 30 октября погодные условия ухудшатся и температура упадет до 0°C. Там также призвали водителей сменить резину и отметили, что в случае осадков техника готова к расчистке города.

В Укргидрометцентре сообщили, что в течение нескольких дней в страну придет похолодание и нулевая температура будет наблюдаться в большинстве областей. "Ночные минимумы составят 0...6°C мороза, дневные максимумы 2...7°C тепла, немного теплее только на Закарпатье и в юго-восточной части страны — ночью там ожидаем 3...8°C тепла, днем 7...12°C", — сказано в сообщении.

Уже завтра синоптики прогнозируют дожди почти на всей территории Украины. Заморозки обещают с 30 октября.

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