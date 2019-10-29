Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор) закликало водіїв перейти на зимову гуму перед початком похолодань.

"Застерігаємо від небезпеки та просимо вчасно змінити літні шини на зимові. З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту. Будьте уважні на дорозі, бережіть себе та своїх близьких", — сказанов в повідомленні Укравтодору в Facebook.

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У Київавтодорі попередили, що в ніч на 30 жовтня погодні умови погіршаться і температура впаде до 0°C. Там також закликали водіїв змінити гуму і зазначили, що в разі опадів техніка готова до розчищення міста.

В Укргідрометцентрі повідомили, що протягом кількох днів у країну прийде похолодання і нульова температура буде спостерігатися в більшості областей. "Нічні мінімуми складуть 0—6°C морозу, денні максимуми 2—7°C тепла, трохи тепліше лише на Закарпатті та у південно-східній частині країни — вночі там очікуємо 3—8°C тепла, вдень 7—12°C", — сказано в повідомленні.

Уже завтра синоптики прогнозують дощі майже на всій території України. Заморозки обіцяють із 30 жовтня.

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