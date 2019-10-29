Традиційне проведення часу для багатьох автомобілістів в кінці жовтня – черги в пунктах шиномонтажу. Але ж ці кілька годин можна провести з користю, визначивши, чи не дарма ви стоїте в цій черзі.

Простота, з якою ми двічі на рік перевзуваємо свої автомобілі, насправді помилкова: у питанні зміни коліс достатньо тонкощів, які впливають і на ресурс компонентів, і на безпеку руху.

Головна небезпека зими з точки зору "перевзування" – сніг і лід на дорозі; без них і при нульовій температурі з підвищеною акуратністю на літній гумі можна поїздити пару днів.

Вдаватися в ці подробиці ми зараз не будемо, скажемо тільки, що від того, як затягують працівники сервісу колісні болти (гайки), залежить робота гальм, а при недокрученому кріпленні колесо, навіть якщо не відвалиться відразу, то порушить керованість машини.

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Тож якість роботи сервісменів дуже важлива для наших автомобілів. І під час очікування в черзі саме є можливість оцінити майстерню, на перевзування в якій ви націлилися. Прикмети неякісної роботи можуть бути такими:

Намагайтесь зрозуміти, чи є в майстерні спеціальний інструмент: ключі для демонтажу декоративних ковпаків з маточин і болтів (гайок), гумові проставки для домкрата, упори для коліс, пластикові накладки на лапи монтажного верстата. На наспіх оснащеному сервісі замість цього застосовуються підручні засоби, в результаті чого ковпачки ламаються, диски і пороги дряпаються.

Подивіться, як шиномонтажники поводяться зі знятими з автомобіля деталями. Якщо вони кидають болти і гайки в пісок, а колесо у них падає лакованою стороною диска на асфальт, то вам як мінімум доведеться підкоригувати їхні дії, коли підійде ваша черга.

Вважається, що набивати грузики просто на балансувальному верстаті – грубе порушення правил. Але багато фахівців у такому положенні грузик тільки наживляють.

Оцініть, наскільки правильно механіки затягують кріпильні болти (гайки) коліс. Справа в тому, що зусилля достатньо точно регламентовано для кожної моделі авто (від 70 Нм у ВАЗів до 160 Нм у Audi, і 180 Нм у деяких VW), і в ідеалі потрібно використовувати динамометричний ключ. На практиці це вам навряд чи доведеться побачити, але незайвим буде поцікавитися у майстрів їхньою думкою з цього приводу. Відповідь допоможе вам зрозуміти, наскільки персонал "в темі". Майте на увазі, що надмірне зусилля іноді призводить до зриву різьби і дорогого ремонту.

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Зверніть увагу, коли балансувальник остаточно кріпить грузики на диск. Якщо він забиває грузик "до упору" просто на балансувальному верстаті, то порядку на даному підприємстві мало – таке поводження псує підвіс вала верстата і датчики. В ідеалі тягарець потрібно забивати, коли колесо стоїть на підлозі, але в житті найчастіше грузик наживляють на верстаті, а на підлозі тільки остаточно набивають.

Придивіться, які важелі використовують при балансуванні коліс – нові чи вже відпрацьовані, зняті з інших коліс. Застосування старих тягарців можуть аргументувати відсутністю плати за них з клієнта, але майте на увазі, що старі тягарці не завжди добре тримаються на дисках і можуть у будь-який момент загубитися – про що ви, до речі, можете дізнатися тільки при виявленні передчасного зносу шини або підшипника маточини.

Небайдужий монтажник при перестановці шин повинен виявити всі дефекти, які можуть "вилізти" в межах найближчого сезону.

Поміж справою запитайте, як давно заступили сервісмени на зміну. Буває, що в гарячий період загального перевзування персонал шиномонтажу працює добу безперервно. Через природну втому це призводить до помилок, в тому числі і до дуже неприємних. Наприклад, вам можуть переплутати напрямок обертання коліс або встановити шину не тією стороною назовні. Втомлена людина, природно, приділяє менше уваги таким "дрібницям", як очищення диска від корозії, заміна потрісканого вентиля, видалення камінців і цвяхів з протектора. Якщо для вас така загроза не привід їхати шукати інше СТО, то хоча б проконтролюйте всі маніпуляції майстрів з вашими колесами.

Рекомендації Авто24

Враховуючи якість придорожнього сервісу, особливо в наші дні, коли в сфері послуг через зрозумілі причини панує дефіцит персоналу, ми б радили починати візит на шиномонтаж саме з оцінки його роботи. Збиток, ненароком нанесений хлопцями в спецівках, може обійтися в рази дорожче, ніж час, який вам доведеться витратити на пошук більш пристойної точки.

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