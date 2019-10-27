Іноді здається, що хтось спеціально робить колісні диски такими ніжними: дві-три зими – і через фарбу проступає іржа. З одного боку – негарно, з іншого – шина через деякий час втрачає герметичність. Ціна перефарбовування наближається до ціни нового диска, але…

Якщо залишити осередки корозії на сталевих дисках без уваги, ще через пару років вона перебереться на посадочне місце покришки, і шина перестане тримати повітря. Але навіть якщо не чекати розгерметизації, мало хто готовий терпіти руді плями, що просвічують через просвіти ковпаків.

Важливий момент – вирішити, використовувати грунт і фарбу в балончиках чи звичайні, для нанесення пульверизатором або пензлем. Аерозольні матеріали зазвичай швидше сохнуть, але стійкість їх нижча.

Багато автомалярів з готовністю беруться за перефарбовування колісних дисків, але ціна при цьому становить не менше половини вартості нового сталевого диска. А в багатьох випадках колесо потрібно повезти на піскоструйку для видалення іржі!

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Тому багато невибагливих автовласників беруться за перефарбовування самостійно. При цьому потрібно насамперед визначитися, наскільки якісний результат хочеться отримати, і тут мають місце два варіанти.

Варіант №1, для ледачих. Освіжаємо лицьову поверхню диска з декоративною метою

Потрібно добре відмити диск – самостійно губкою з автошампунем або на автомийці.

Зчистити з лицьової поверхні диска хоча б верхній шар корозії, використовуючи грубу ганчірку, великий наждачний папір або металеву щітку. Найбільш ледачим виконавцям дану операцію можна пропустити, але тоді ваше лакофарбове покриття протримається лише до першої весни.

Знежирити поверхню спеціальною серветкою або звичайним розчинником типу 647, нанесеним на чисту тканину. Фарбувати жирний метал сенсу мало, таке покриття переживе не більше одного зимового сезону.

Нанести фарбу. Аерозольний балончик – зазвичай не кращий варіант через ціну і стійкість фарби (грунту). Однак, саме фарба з балончика найбільш швидко сохне. Замість пензлика можна використовувати поролоновий тампон або кухонну губку – вони дають більш рівний шар.

Технологія фарбування в цілому проста: диск очищається від бруду, іржі і жиру, потім наноситься грунт, і після його висихання – фарба.

Варіант №2, для перфекціоністів. Перефарбовування для продовження терміну служби диска

Ретельно відмити диск.

Видалити іржу до блиску металу – піскоструйкою, наждачкою або щітками, насадженим на дриль. Виїдені корозією раковини також повинні бути вичищені до блиску.

Зверніть увагу не тільки на лицьову поверхню диска, але і на місце, де на нього сідає шина: якщо залишити ці зони без уваги, через два-три роки раковини стануть такими, що колесо не зможе залишатися безкамерним (ціна 13-дюймової камери – від 120 грн.).

Ретельно знежирити місця фарбування спеціальною серветкою, розчинником типу 647 або подібними препаратами.

Заґрунтувати підготовлену поверхню ґрунтовкою з антикорозійним ефектом, дати їй висохнути згідно з інструкцією. Краще використовувати не аерозольні балончики, а звичайний грунт високої якості, наносячи його пульверизатором, пензлем або поролоновим тампоном.

Нанести фарбу, враховуючи вищенаведені міркування, висушити її за інструкцією. Крім того, важливо взяти фарбу, сумісну з грунтом.

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На чотири колеса потрібно купити не менше ніж по два великих (400 мл) балончика фарби і грунту або по одній 300-грамовій банці кожного матеріалу. Обов'язково сушіть ЛФП згідно інструкції на упаковці, для нагріву можна використати побутовий тепловентилятор, спрямований на пофарбований диск з тильного боку.

Щоб не просто замазати іржу, а повернути диску вигляд і працездатність на довгий час, приведіть в порядок місця, на які сідає шина.

Подумайте, наскільки важливо для вас приводити в ідеальний стан внутрішню поверхню диска. Зазвичай вона настільки велика, що на зачистку і перефарбовування буде потрібно вдвічі більше часу і матеріалів. Водночас ні на привабливість, ні на герметичність колеса зворотна сторона диска не впливає. Як компромісний варіант – обробити цю сторону перетворювачем іржі, який законсервує осередки корозії. При наявності великого шару пухкого, ураженого іржою металу його можна спочатку зчистити за однією з вищезгаданих методик.

Ґрунт і фарбу можна наносити в кілька шарів, але для отримання якісного ЛФП важливо дати кожному шару висохнути згідно з інструкцією.

Додамо, що перед початком роботи варто оцінити гумові вентилі – якщо вони потріскалися від часу, то краще їх відразу зрізати, щоб не заважали зачистці і фарбуванню металу. Залишені на місцях вентилі потрібно захистити гумовою або хлорвініловою трубкою, або хоча би скотчем.

Рекомендація Авто24

Якщо фарбувати диски більш-менш якісно, процедура виявиться не найпростішою – доведеться купити матеріали, витратити сили і час. Тому перш за все промоніторте ринок – можливо, вам вдасться знайти у продажу старі диски потрібного розміру у відмінному стані і за адекватною ціною. Бізнес з постачання з Європи вживаних шин і дисків представлений у всіх куточках нашої країни, і часто на них трапляються дуже гідні варіанти.

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