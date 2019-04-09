Чомусь вважається, що колісні диски радикально впливають на зовнішню привабливість автомобіля, і все прагнуть поставити легкосплавні колеса. А насправді, які диски краще – литі чи штамповані?

Для початку скажемо головне: кращі ті диски, які быльш безпечні. Тобто ті, які досить міцні і які відповідають заданим виробником розмірам і відповідають посадковим розмірами шин. А з якого матеріалу і за якою технологією зроблена металева частина колеса, це вже питання експлуатаційних характеристик. Про них і поговоримо.



Сталеві диски – мало ким шановані "штамповки" – теж можуть бути красивими.

Штамповані (сталеві) диски

Класичні колеса, отримані зі сталевого листа шляхом штампування і подальшого зварювання. Вони дешевше будь-якого іншого варіанту, і саме за доступність і практичність “штамповки” поважають автомобілісти, які не мають особливих амбіцій.

Сталеве колесо найбільш пристосоване до неприємностей поганих доріг. По-перше, сталь – досить еластичний матеріал, якщо обід такого диска погнеться, його можна без особливих проблем вирівняти – або важким молотком, або на простому верстаті для прокатки, які є майже на кожному шиномонтажі. По-друге, ободи сталевих дисків, зминаючись на асфальтових ямах, поглинають частину енергії удару і бережуть від пориву шину і від деформацій – деталі підвіски.

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Типові недоліки сталевих дисків – це їх невисокий імідж і низька корозійна стійкість. Чомусь штамповані диски не фарбують так добротно, як “лиття” – із шаром спеціального захисного лаку, і вже після декількох зим “штамповки” починають покриватися плямами корозії.

Серед виробників штампованих коліс теж є свої визнані лідери, маловідомі now name і міцні середнячки.

Ще один мінус – зазвичай штамповані сталеві диски важчі легкосплавних такого ж розміру. Теоретично це означає більш ефективну роботу підвіски (за рахунок більшої різниці підресорених і непідресорених мас автомобіля) – більшу плавність ходу, кращу керованість машини, і навіть – меншу витрату палива. Але на звичайних цивільних автомобілях, експлуатованих в реальних дорожніх умовах, це перевага “лиття” перед “залізом” навряд чи відчутна.

Плюси Нижча ціна

Краща пристосованість до поганих доріг

Менш травматичні для шин і підвіски Мінуси Велика маса

Одноманітність дизайну

Гірша стійкість до корозії

Пом'ятий на грубих асфальтових вибоїнах сталевий диск можна виправити навіть молотком – і продовжити свій шлях.

Легкосплавні диски

Диски з легких сплавів найчастіше відливають з матеріалу на основі алюмінію. Існує і більш дорогий варіант – магнієвий сплав, але на практиці такі диски зустрічаються надзвичайно рідко, в першу чергу їх застосовують на гоночних автомобілях. Є варіанти і за технологією отримання – крім лиття, можна купити так звані ковані колеса. Термін не зовсім точний, оскільки застосовується лише гаряче штампування. Але, тим не менше, такі колеса міцніше всіх інших – хоча й істотно дорожче. Власне, “кування” гідне окремої статті, і більш предметно ми поговоримо про них іншим разом.



По суті, головна перевага масових легкосплавних коліс – різноманітність їхнього дизайну.

Якщо бути об'єктивним, головна перевага широко доступних легкосплавних дисків – в їх привабливій ​​зовнішності. Меншу масу як перевагу за вищевказаною причиною ми б не розглядали. Тим більше, що велика частка з представлених на українському ринку литих дисків відносяться до маловідомих виробників, яким навряд чи вдається робити своє лиття більш легким, ніж стандартні сталеві колеса.

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Тут, до речі, криється і один із вагомих недоліків дешевих легкосплавних дисків: велика ймовірність купити бракований виріб, оскільки слаборозвинені виробники не володіють технологіями лиття в належній мірі.



Ремонт легкосплавного колеса – більш складна справа, ніж прокатка сталевого. Та й в принципі, такі диски не рекомендується відновлювати.

Інші недоліки дисків з легких сплавів стосуються суто українських умов експлуатації. Справа в тому, що коли при неакуратному водінні на поганій дорозі таке колесо сильно вдариться об край ями, закраїна обода не так мнеться, скільки ламається. Тому однією прокаткою на верстаті ремонт не обійдеться, тріщину або шматок, що відвалився, доводиться варити спеціальним зварюванням в середовищі нейтрального газу. Це наближає вартість ремонту до ціни нового диска. Але фахівці не радять ремонтувати литі диски в принципі – не через вартість, а через небезпеку їх подальшого руйнування.



Литий диск не такий еластичний, як штампований, і при попаданні в глибоку яму частіше ушкоджує шину.

Неправильно думати, що алюмінієві і магнієві сплави не іржавіють – аж ніяк, просто виробники добре захищають їх високоякісним лакофарбовим покриттям.

Плюси Різноманітний дизайн

Стійкість до корозії Мінуси Висока ціна

Висока ймовірність нарватися на некондицію

Гірша ремонтопридатність

Дорогий ремонт

Рекомендація Авто24

Вирішуючи, які краще купити колісні диски, легкосплавні або сталеві, виходьте не тільки з міркувань естетики – врахуйте також фінансову сторону питання. Дешеве “лиття” швидше за все буде краще штампованих коліс тільки в плані дизайну (і то, якщо у вас досить тонкий художній смак). Зате разом з литими дисками ви отримаєте більш дорогий ремонт, а якщо вони ще й від неавторитетного виробника, ви ризикуєте купити не зовсім рівне колесо – наприклад з осьовим биттям більше 0,5 мм, прихованими раковинами і отворами, що погано співпадають. Чи не краще за ті ж гроші купити нові якісні сталеві диски?

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