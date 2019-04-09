Почему-то считается, что колесные диски радикально влияют на внешнюю привлекательность автомобиля, и все стремятся поставить легкосплавные колеса. А на самом деле, какие диски лучше – литые или штампованные?

Для начала скажем главное: лучше те диски, которые безопасны. То есть те, которые достаточно прочны и которые отвечают заданным производителем размерам и соответствуют посадочным размерам шин. А из какого материала и по какой технологии сделана металлическая часть колеса, это уже вопрос эксплуатационных характеристик. О них и поговорим.

Стальные диски – мало кем уважаемые “штамповки” – тоже могут быть красивыми.

Штампованные (стальные) диски

Классические колеса, полученные из стального листа путем штамповки и последующей сварки. Они дешевле любого другого варианта, и именно за доступность и практичность «штамповки» уважают автомобилисты, не имеющие особенных амбиций.

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Стальное колесо наиболее приспособлено к неприятностям плохих дорог. Во-первых, сталь – достаточно эластичный материал, если закраина обода такого диска погнется, ее можно без особых проблем выровнять – или тяжелым молотком, или на простейшем станке для прокатки, которые есть почти на каждом шиномонтаже. Во-вторых, обода стальных дисков сминаясь на асфальтовых ямах, поглощают часть энергии удара и берегут от порыва шину и от деформаций – детали подвески.

Типичные недостатки стальных дисков – это их невысокий имидж и низкая коррозионная устойчивость. Почему-то штампованные диски не красят так добротно, как «литье» - со слоем специального защитного лака, и уже после нескольких зим «штамповки» начинают покрываться следами коррозии.

Среди производителей штмпованных колес тоже есть свои признанные лидеры и малоизвестные now name и крепкие середнячки.

Еще один минус – обычно штампованные стальные диски тяжелее легкосплавных такого же размера. Теоретически это означает более эффективную работу подвески (за счет большей разности подрессоренных и неподрессоренных масс автомобиля) - большую плавность хода, лучшую управляемость машины, и даже – меньший расход топлива. Но на обычных гражданских автомобилях, эксплуатируемых в реальных дорожных условиях, это преимущество «литья» перед «железом» вряд ли ощутимо.

Плюси Самая низкая цена

Лучшая приспособленность к плохим дорогам

Менее травматичны для шин и подвески Мінуси Большая масса

Однообразие дизайна

Худшая стойкость к коррозии

Помятый на грубых асфальтовых колдобинах стальной диск можно выправить даже молотком – и продолжить свой путь.

Легкосплавные диски

Диски из легких сплавов чаще всего отливают из материла на основе алюминия. Существует и более дорогой вариант – магниевый сплав, но на практике такие диски встречаются чрезвычайно редко, в первую очередь их применяют на гоночных автомобилях. Есть варианты и по технологии получения – кроме литья, можно купить так называемые кованные колеса. Термин не совсем точный, поскольку применяется всего лишь горячая штамповка. И тем не менее такие колеса прочнее всех иных – хотя и существенно дороже. Собственно, «ковка» достойна отдельной статьи, и более предметно мы поговорим о них в другой раз.

По сути, главное достоинство массовых легкосплавных колес – разнообразие их дизайна.

Если быть объективным, главное преимущество широко доступных легкосплавных дисков – в их привлекательной внешности. Меньшую массу как достоинство по вышеуказанной причине мы бы не рассматривали. Тем более, что многие из представленных на украинском рынке литых дисков относятся к малоизвестным производителям, которым едва ли удается делать свое литье более легким, чем стандартные стальные колеса.

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Тут, кстати, кроется и один из весомых недостатков дешевых легкосплавных дисков: велика вероятность купить бракованное изделие, поскольку слаборазвитые производители не владеют технологиями литья в должной мере.

Ремонт легкосплавного колеса – более сложное дело, чем прокатка стального. Да и впринципе, такие диски не рекомендуется восстанавливать.

Другие недостатки дисков из легких сплавов касаются сугубо украинских условий эксплуатации. Дело в том, что если при неаккуратном вождении на плохой дороге такое колесо сильно ударится о край ямы, закраина обода не столько сминается, сколько ломается. Поэтому одной прокаткой на станке ремонт не обойдется, трещину или отвалившийся кусок приходится варить специальной сваркой в среде нейтрального газа. Это приближает стоимость ремонта к цене нового диска. Но специалисты не советуют ремонтировать литые диски в принципе – не из-за цены, а из-за опасности их последующего разрушения.

Литой диск не такой эластичный, как штампованный, и при попадании в глубокую яму чаще повреждает шину.

Неправильно думать, что алюминиевые и магниевые сплавы не ржавеют – отнюдь, просто производители хорошо защищают их высококачественных лакокрасочным покрытием.

Плюси Разнообразный дизайн

Стойкость к коррозии Мінуси Высокая цена

Высокая вероятность нарваться на некондицию

Худшая ремонтопригодность

Дорогой ремонт

Рекомендация Авто24

Решая, какие лучше купить колесные диски, легкосплавные или стальные, исходите не только из соображений эстетики – учтите также финансовую сторону вопроса. Дешевое «литье» скорее всего будет лучше штампованных колес только в плане дизайна (и то, если у вас достаточно тонкий художественный вкус). Зато вместе с литыми дисками вы получите более дорогой ремонт, а если они еще и от неавторитетного производителя, вы рискуете купить не совсем ровное колесо – например с осевым биением более 0,5 мм, скрытыми раковинами и плохо совпадающими отверстиями. Не лучше ли за те же деньги купить новые качественные стальные диски?

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