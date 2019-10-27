Иногда кажется, что кто-то специально делает колесные диски такими нежными: две-три зимы – и через краску проступает ржавчина. С одной стороны – некрасиво, с другой – шина через время теряет герметичность. Цена перекраски стремится к цене нового диска, но…

Если оставить очаги коррозии на стальных дисках без внимания, еще через пару лет она переберется на посадочное место покрышки, и шина перестанет будет спускать воздух. Но даже если не ждать разгерметизации, мало кто готов терпеть рыжие пятна, просвечивающие через просветы колпаков.

Важный момент – решить, использовать грунт и краску в баллончиках или обычные, для нанесения пульверизатором или кистью. Аэрозольные материалы обычно быстрее сохнут, но стойкость их ниже.

Многие автомаляры с готовностью берутся за перекраску колесных дисков, но цена при этом составляет не менее половины стоимости нового стального диска. А во многих случаях колесо нужно еще свозить на пескоструйку для удаления ржавчины!

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Поэтому многие непривередливые автовладельцы берутся за окраску самостоятельно. При этом нужно первым делом определиться, насколько качественный результат хочется получить, и тут имеет место два варианта.

Вариант №1, для ленивых. Освежаем лицевую поверхность диска с декоративной целью

Нужно хорошо отмыть диск – самостоятельно мочалкой с автошампунем или на автомойке.

Счистить с лицевой поверхности диска хотя бы самый верхний слой коррозии, используя грубую тряпку, крупную наждачную бумагу или металлическую щетку. Самым ленивым исполнителям данную операцию можно пропустить, но тогда ваше лакокрасочное покрытие продержится лишь до первой весны.

Обезжирить поверхность специальной салфеткой или обычным растворителем типа 647, нанесенным на чистую ткань. Красить жирный металл смысла мало, такое покрытие переживет не более одного зимнего сезона.

Нанести краску. Аэрозольный баллончик – обычно не лучший вариант из-за цены и стойкости краски (грунта). Однако, именно краска из баллончика самая быстросохнущая. Вместо кисточки можно использовать поролоновый тампон или кухонную губку – они дают более ровный слой.

Технология окраски в целом проста: диск очищается от грязи, ржавчины и жира, затем наносится грунт, и после его высыхания – краска.

Вариант №2, для перфекционистов. Окраска для продления срока службы диска

Тщательно отмыть диск.

Удалить ржавчину до блеска металла – пескоструйкой, наждачкой или щетками, насажденным на дрель. Выеденные коррозией раковины также должны быть вычищены до блеска.

Обратите внимание не только на лицевую поверхность диска, но и на место, где на него садится шина: если оставить эти зоны без внимания, через два-три года раковины станут такими, что колесо не сможет оставаться безкамерным (цена 13-дюймовой камеры – от 120 грн.).

Тщательно обезжирить места покраски специальной салфеткой, растворителем типа 647 или подобными препаратами.

Загрунтовать подготовленную поверхность грунтовкой с антикоррозионным эффектом, дать ей высохнуть согласно с инструкцией. Лучше использовать не аэрозольные баллончики, а обычный грунт высокого качества, нанося его пульверизатором, кистью или поролоновым тампоном.

Нанести краску, учитывая вышеприведенные соображения, высушить ее по инструкции. Кроме того, важно взять краску, совместимую с грунтом.

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На четыре колеса нужно купить не менее чем по два больших (400 мл) баллончика краски и грунта или по одной 300-граммовой банке каждого материала. Обязательно сушите ЛКП согласно инструкции на упаковке, для нагрева можно использовать бытовой тепловентилятор, направленный на окрашенный диск с тыльной стороны.

Чтобы не просто замазать ржавчину, а вернуть диску вид и работоспособность на долгое время, приведите в порядок полки, на которые садится шина.

Подумайте, насколько важно для вас приводить в идеальное состояние внутреннюю поверхность диска. Обычно она настолько обширна, что на зачистку и окраску потребуется вдвое больше времени и материалов. В то время как ни на привлекательность, ни на герметичность колеса обратная сторона диска не влияет. Как компромиссный вариант – обработать эту сторону преобразователем ржавчины, который законсервирует очаги коррозии. При наличии большого слоя рыхлого, пораженного ржой металла его можно сначала счистить по одной из вышеупомянутых методик.

Грунт и краску можно наносить в несколько слоев, но для получения качественного ЛКП важно дать каждому слою высохнуть согласно инструкции.

Добавим, что перед началом работы стоит оценить резиновые вентили – если они потрескались от времени, то лучше их сразу срезать, чтобы не мешали зачистке и окраске металла. Оставленные на местах вентили нужно защитить надетой резиновой или хлорвиниловой трубкой, на худой конец – скотчем.

Рекомендация Авто24

Если красить диски более-менее качественно, процедура окажется не самой простой – придется купить материалы, потратить силы и время. Поэтому прежде всего промониторьте рынок – возможно, вам удастся найти в продаже подержанные диски нужного размера в отличном состоянии и по адекватной цене. Бизнес по привозке из Европы “бэушных” шин и дисков представлен во всех уголках нашей страны, и часто на их развалах попадаются очень достойные варианты.

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