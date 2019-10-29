Традиционное времяпровождение для многих автомобилистов на рубеже тепла и холода – очереди в пунктах шиномонтажа. А ведь эти несколько часов можно провести с пользой, определив, не зря ли вы стоите в этой очереди.

Простота, с которой мы дважды в год переобуваем свои автомобили, на самом деле ложная: в вопросе смены колес предостаточно тонкостей, которые влияют и на ресурс компонентов, и на безопасность движения.

Главная опасность зимы с точки зрения “переобувания” – снег и лед на дороге; без них и при околонулевой температуре с повышенной акуратностью можно поездить пару дней.

Вдаваться в эти подробности мы сейчас не будем, скажем только, что от того, как затягивают работники сервиса колесные болты (гайки), зависит работа тормозов, а при недокрученном крепеже колесо даже если не отвалится сразу, то нарушит управляемость машины.

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Поэтому качество работы сервисменов так важно для наших автомобилей. И во время ожидания в очереди как раз есть возможность оценить мастерскую, на переобувание в которой вы нацелились. Приметы некачественной работы могут быть такими:

Постарайтесь понять, есть ли в мастерской специальный инструмент – ключи для демонтажа декоративных колпаков со ступиц и болтов (гаек), резиновые проставки для домкрата, упоры для колес, пластиковые накладки на лапы монтажного станка. На наспех оснащенном сервисе вместо этого применяются подручные средства, в результате чего колпачки ломаються, диски и пороги царапаются.

Посмотрите, как шиномонтажники обращаются со снятыми с автомобиля деталями. Если они бросают болты и гайки в песок, а колесо у них плашмя падает лакированной стороной диска на асфальт, то вам как минимум придется подкорректировать их действия, когда подойдет ваша очередь.

Считается, что набивать грузики прямо на балансировочном станке – грубое нарушение правил. Но многие мастера на весу грузик только наживляют.

Оцените, насколько правильно механики затягивают крепежные болты (гайки) колес. Дело в том, что усилие достаточно точно регламентировано для каждой модели (от 70 Нм у ВАЗов до 160 Нм у Audi и 180 Нм у некоторых VW), и в идеале нужно использовать динамометрический ключ. На практике это вам вряд ли придется увидеть, но нелишним будет поинтересоваться у мастеров их мнением на этот счет. Ответ поможет вам понять, насколько персонал “в теме”. Имейте в виду, что чрезмерное усилие иногда приводит к срыву резьбы и дорогостоящему ремонту.

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Обратите внимание, когда балансировщик окончательно крепит груз на диск. Если он забивает грузик “до упора” прямо на балансировочном станке, то порядка на данном предприятии мало – такое обращение портит подвес вала станка и датчики. В идеале грузик нужно забивать, когда колесо стоит на полу, но в жизни чаще всего груз наживляют на станке, а на полу только окончательно набивают.

Присмотритесь, какие грузики используют при балансировке колес – новые или уже поработавшие, снятые с других колес. Применение старых грузиков вам могут аргументировать невзиманием платы за них с клиента, но имейте в виду, что видавшие виды грузы не всегда хорошо держатся на дисках и могут в любой момент потеряться – о чем вы, кстати, можете узнать только при обнаружении преждевременного износа шины или подшипника ступицы.

Неравнодушный монтажник при перестановке шин должен выявить все дефекты, которые могут “вылезти” в пределах ближайшего сезона.

Между делом спросите, как давно заступили сервисмены на смену. Бывает, что в горячий период всеобщего переобувания персонал шиномонтажа работает сутки напролет. Из-за естественной усталости это приводит к ошибкам, в том числе и к очень неприятным. Например, вам могут перепутать направление вращения колес или установить шину не той стороной наружу. Уставший человек, естественно, уделяет меньше внимания таким “мелочам”, как очистка диска от коррозии, замена потрескавшегося вентиля, удаление камешков и гвоздей из протектора. Если для вас такая угроза не повод ехать искать другое СТО, то хотя бы проконтролируйте все манипуляции мастеров с вашими колесами.

Рекомендации Авто24

Учитывая качество придорожного сервиса, в особенности в наши дни, когда в сфере услуг по понятным причинам царит дефицит персонала, мы бы советовали начинать визит на шиномонтаж именно с оценки его работы. Ущерб, между делом нанесенный парнишками-торопыгами в спецовках, может обойтись в разы дороже, чем время, которое вам придется затратить на поиск более приличной точки.

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