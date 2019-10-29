Щоб обійти його, пішоходам доводиться обходити по зелених насадженнях.

В київському районі Відрадний невдало оновили пішохідний перехід. Його пофарбували у яскравий червоний та білий кольори та трохи змінили розташування.

Якщо раніше перехід був направлений прямо в дерево, то тепер туди веде лише його частина. Інша частина переходу впирається в паркан. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук колишній заступник Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе. Хто додумався до такого рішення, наразі невідомо.

Нагадаємо, що в Києві активно штрафують за проїзд смугами громадського транспорту.