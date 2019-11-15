Однако по сравнению с немецкими зарплатами они не выглядят слишком высокими.

Штрафы вступят в силу с начала 2020 года. В частности, за остановку во второй полосе или парковку на тротуаре или велосипедной дорожке немецкий нарушитель должен будет оплатить 100 евро (пока штраф за аналогичное нарушение – 55 евро).

100 евро – это примерно 3% от средней зарплаты в Германии. В Украине штраф за неправильную парковку в 255 гривен составляет 2,5% средней заработной платы. То есть раньше в Германии штрафы были вдвое больше чем, в Украине, однако нарушителей было немного!

Если в результате неправильной парковки в Германии созданы препятствия участникам движения, или машина оставлена ​​более чем на час, нарушитель может получить не только штраф, но и запрет на управление.

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Использование технической полосы (для машин скорой или полиции) обойдется нарушителям от 200 до 320 евро и запретом вождения в течение двух месяцев.

Однако не штрафами единственными – есть и хорошие новости. Немецкие депутаты узаконили возможность передвижения легковых авто на полосах общественного транспорта, если в салоне находится минимум три человека. Таким образом власти пытаются стимулировать граждан договариваться о совместных поездках.

Новые номерные знаки будут использоваться для каршеринговых машин. Они позволят парковаться в большем количестве мест.

Напомним, что в столице европейского города не нашли ни одного нарушителя парковки.