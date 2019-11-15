Стало больше эвакуаторов, а также инспекторы по парковке начали работать без полиции.

С 11 ноября работники полиции не всегда участвуют в эвакуации автомобилей, которые стоят с нарушением правил дорожного движения в столице Украины. С этими обязанностями справляются работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры Киева. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Одна из главных причин – увеличение количества эвакуаторов.

По его словам, в целом с 11 ноября 2019 года инспекторы самостоятельно эвакуировали 37 автомобилей.

"Инспекторы по парковке, обнаружив автомобиль, который мешает движению транспорта или создает опасность для участников движения, выносит постановление по делу об административном правонарушении правил остановки и стоянки. После этого авто эвакуируют", – пояснил Николай Поворозник.

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Он отметил, что с 11 ноября 2019 года КП "Центр организации дорожного движения" использует для эвакуации не только коммунальные погрузчики, но и частный транспорт. Кроме того, 12 ноября 2019 года Киевский городской совет принял решение, что для хранения эвакуированных авто можно использовать и частные штрафплощадки. Ведь коммунальные уже переполнены автомобилями нарушителей.

Пока "автомобили перемещают на специальные площадки или стоянки Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Вернуть свое авто владелец может после уплаты штрафа", – подчеркнул Николай Поворозник.

"Всего за период с 02.07.2019 до 10.11.1019 инспекторы по парковке вынесли 3843 постановления на общую сумму 1475880 грн. Если это единственный метод научить водителей не нарушать правила дорожного движения, то мы будем использовать его", – подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним, что в Германии увеличили штрафы за неправильную парковку.