Відео з'явилось в соцмережі Фейсбук.

На відео видно, що Porsche Panamera 4E Hybrid Sport-Turismo має червоні транзитні номери, тобто тільки-но надійшла у розпорядження поліції. Автомобіль розфарбований у ліврею патрульної поліції та має номер 0007.

Аналогічний автомобіль на сайті офіційного дилера німецької марки в Україні коштує від 3 178 480 грн. Він може розганятися до сотні за 4,6 с та має максимальну швидкість 275 км/год. Цей гібрид загальною потужністю 462 к.с. має дуже незначну витрату пального – всього 2,5 л на 100 км. Для який цілей була придбана ця машина, поки що невідомо.