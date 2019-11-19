Мінімум маскувальної плівки свідчить про те, що баварський конкурент для Mercedes-Benz EQS вже майже готовий.

Чутки про BMW 7-Серії з електричною силовою установкою вже кілька років бентежать шанувальників марки та автомобільні ЗМІ. Нарешті маємо підтвердження того, що незабаром флагманський седан баварської марки стане “блакитним”.

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Шпигунські знімки седана BMW на автовозі, опубліковані порталом Carscoops, демонструють кілька важливих характерних особливостей, що відрізняють батарейну версію моделі від машини з ДВЗ. По-перше, на передньому лівому крилі машини помітний лючок зарядного гнізда. Маскування на передніх та задніх фарах свідчить, що електрична версія “Сімки” матиме інакшу оптику. Нарешті, на передній дверці машини є наліпка з написом “Електричний тестовий автомобіль”. Усе сходиться. Крім назви – позначення BMW i7 поки що офіційно не підтверджене. Не відомі й терміни появи машини на ринку.

Фото: електричний BMW 7 Серії / Carscoops

За чутками, заміну для шостого покоління флагманського седана, який випускається з 2015 року, виробник планує провести у 2022 році. Однак наразі не ясно, чи є електрокар, що потрапив на очі шпигунам, електричною версією актуальної моделі, чи її наступником. Також є інформація про те, що баварський седан матиме потужність у 650+ сил і запас ходу більше 700 кілометрів.

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