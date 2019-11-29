Не долго пришлось ждать.

Каким-то чудом Илону Маску и его компании удалось уберечь свой электрический пикап от привычных “утечек” и шпионских кадров вплоть до самой премьеры. Возможно, все кто замечал Cybertruck, просто не понимали что перед ними? А теперь прозрели.

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Tesla Cybertruck даже на сцене выглядел чужеродным объектом, к тому же, показали его в ночном свете. Поэтому вдвое интереснее увидеть его в обычном городском трафике средь бела дня.

Видео размещено Chicago_roy в Instagram. Коротенький ролик был снят в Хоторне, штат Калифорния, возле студии дизайна Tesla. Возможно, пикап как раз проходил один из дорожных тестов в реальном трафике, необходимых к запуску на конвейер. В кадре заметен также кроссовер Model X, сопровождающий пикап.



Когда электрический пикап проезжает мимо Nissan Maxima, масштабы кажутся гротескными, хотя длина Cybertruck – 5885 мм. Ровно столько же, как у Chevrolet Silverado 1500. И значительно меньше, чем пикап Ford F-450 SuperCab Dual с четырехдверной кабиной.

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