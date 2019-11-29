Не довго довелось чекати.

Якимось дивом Ілону Маску та його компанії вдалось вберегти свій електричний пікап від звичних “витоків” та шпигунських кадрів аж до самої прем‘єри. Можливо, усі хто помічав Cybertruck, просто не розуміли що перед ними? А тепер прозріли.

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Tesla Cybertruck навіть на сцені виглядав чужорідним об’єктом, до того ж, показали його у нічному світлі. Тому вдвічі цікавіше побачити його у звичайному міському трафіку серед білого дня.

Відео розміщене Chicago_roy в Instagram. Коротенький ролик був зняятий у Хоторні, штат Каліфорнія, біля студії дизайну Tesla. Можливо, пікап саме проходив один з дорожніх тестів у реальному трафіку, необхідних до запуску в на конвеєр. В кадрі помітний також кросовер Model X, що супроводжує пікап.



Коли електричний пікап проїжджає повз Nissan Maxima, масштаби здаються гротескними, хоча довжина Cybertruck – 5885 мм. Рівно стільки ж, як у Chevrolet Silverado 1500. І значно менше, ніж пікап Ford F-450 SuperCab Dual з чотиридверною кабіною.

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