"Матимемо замовлення на ці машини на кілька років вперед", – заявив керівник Nikola Motor Co.

Важка вантажівка Nikola Tre з’явилась завдяки інвестиціям від Iveco й італійська фірма дуже розраховує на новинку, покликану допомогти відвоювати європейський ринок у місцевих грандів: Volkswagen, Daimler та Volvo.

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На презентації третьої моделі електричної вантажівки від Nikola, засновник та виконавчий директор компанії Тревор Мілтон заявив, що вже зараз має більше замовлень на машину, ніж дозволяє випускати заводська лінія: “нас розкупили на кілька років уперед”.

При цьому на даний момент керівництво Nikola Motor ще визначається з локацією для європейської виробничої бази водневих версій вантажівок. Перші тести таких машин почнуться в Норвегії у 2020 році, а відправки клієнтам стартують наприкінці 2022 року чи першій половині наступного. Батарейні електрокари клієнти зможуть отримати раніше, вже у 2021 році.

Фото: електричний тягач-важковоз Nikola Tre / Nikola Motor

Nikola Tre (“три” норвезькою) може мати електричну силову установку, що працює виключно від батарей, або з водневим електрогенератором. Залежно від типу, електровантажівка має потужність від 500 до 1000 к.с. і запас ходу від 500 до 1200 км. Колісна формула також двох типів: 6×4 або 6×2.

Прийом замовлень на Nikola Tre вже відкритий, депозит вносити не потрібно. При цьому остаточна вартість вантажівки не була названа.

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