"Будем иметь заказ на эти машины на несколько лет вперед", – заявил руководитель Nikola Motor Co.

Тяжелый грузовик Nikola Tre появился благодаря инвестициям от Iveco и итальянская фирма очень рассчитывает на новинку, призванную помочь отвоевать европейский рынок у местных грандов: Volkswagen, Daimler и Volvo.

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На презентации третьей модели электрического грузовика от Nikola, основатель и исполнительный директор компании Тревор Милтон заявил, что уже сейчас имеет больше заказов на машину, чем позволяет выпускать заводская линия: "нас раскупили на несколько лет вперед".

При этом на данный момент руководство Nikola Motor еще определяется с локацией для европейской производственной базы водородных версий грузовиков. Первые тесты таких машин начнутся в Норвегии в 2020 году, а отправки клиентам стартуют в конце 2022 года или первой половине следующего. Батарейные электрокары клиенты смогут получить раньше, уже в 2021 году.

Фото: электрический тягач-тяжеловоз Nikola Tre / Nikola Motor

Nikola Tre (“три” на норвежском) может иметь электрическую силовую установку, работающую исключительно от батарей, или с водородным электрогенератором. В зависимости от типа электрогрузовик имеет мощность от 500 до 1000 л.с. и запас хода от 500 до 1200 км. Колесная формула также двух типов: 6×4 или 6×2.

Прием заказов на Nikola Tre уже открыт, депозит вносить не нужно. При этом окончательная стоимость грузовика не была названа.

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