Та чи з'явиться цей автомобіль у продажу – велике питання.

Електричний кросовер FF 91 повинен вийти на ринок США до кінця 2020 року. Лиш зараз виробник завершив роботу над інтер’єром і дозволив зазирнути всередину машини.

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Справи у стартапа Faraday Future (FF) останнім часом йдуть не надто успішно – новини свідчать про фінансові проблеми фірми, а чутки ще більше нагнітають хмари. Про роботу над серійним втіленням концепту FF V9 нічого не чути, однак від планів з випуску FF 91 фірма не відмовилась.

Фото: Faraday Future FF 91 / Faraday Future

Салон рясніє купою моніторів та екранів, має три модеми 4G LTE, штучний інтелект FFAI з розпізнаванням обличчя та передову систему голосового управління. Faraday Future називає салон електричного кросовера “третім інтернет-простором між будинком і пунктом призначення”.

Другий ряд кросовера являє собою зразок найвищого рівня комфорту. Крісла Zero-Gravity від NASA регулюванням за 14 позиціями, забезпечені підігрівом, вентиляцією і масажем, можуть відкидатися на кут до 60 градусів та мають режим Spa Mode, з яким атмосфера наповнюється особливими світловими, звуковими і ароматичними ефектами.

Фото: салон FF 91 / Faraday Future

Електронний блок управління FF 91 працює на процесорах Qualcomm Snapdragon 820A і має штучний інтелект FFAI. Він впізнає власника за персональним цифровим ідентифікатором та сканерами розпізнавання особи – ключ не потрібний взагалі.

Електрокар оснащується трьома моторами загальною потужністю у 1010 кінських сил, котрі забезпечують прискорення від 0 до 100 км/год за 2,39 секунди. Акумулятор дозволяє долати на одному заряді понад 480 кілометрів. За попередніми данними, вартість електричного кросовера становитиме близько 300 тисяч доларів.

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