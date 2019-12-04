Полицейская ливрея мексиканского города Сьюдад-Вальес придает электрическом пикапу действительно футуристический вид.

Электрический пикап от Tesla будет защищать не только жителей Дубая – муниципалитет небольшого городка в Мексике также решил потратить бюджетные средства на Cybertruck, заказав 15 таких машин для управления полиции.

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Как сообщает Сarscoops, мэр города Сьюдад-Вальес, увидев презентацию Tesla Cybertruck и узнав о том, что полиция Дубая заказала себе несколько таких машин, решил не отставать и внес полторы тысячи долларов депозита за 15 электропикапов, которые станут на службу в местной полиции. Мэр заказал 10 двухмоторных машин и пять полноприводных, с тремя моторами – Tri-Motor AWD.

Мэр города пояснил, что перевод автопарка полиции на электрическую тягу позволит сократить расходы на его содержание и снизить вредное воздействие на окружающую среду. Карденас даже заказал дизайнеру макет полицейского маркировки для пикапа и послал его Маску. Стоит отметить, что выбор цветовой гаммы для полицейского автомобиля – нетипичный.

Фото: Tesla Cybertruck будет служить в мексиканской полиции / Carscoops, Tesla

Напомним, Tesla Cybertruck должен появиться на рынке в конце 2021 – начале 2022 года. Производство стартует в следующем году с трехмоторной версии, которая имеет самый большой запас хода и максимальную мощность. Cybertruck Tri-Motor AWD обещанный автономный пробег в 800+ километров и ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Цены начинаются с отметки в 69 тысяч долларов. Базовую модель пикапа – Single Motor RWD будут оснащать одним электромотором, запас хода у нее будет скромнее, как и ценник – от 39 тысяч долларов.

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