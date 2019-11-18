Не кожен легковий автомобіль здатен розганятись до швидкостей, досягнутих супер-трактором відомої британської марки!

Трактор JCB Fastrac, звичайно, відрізняється від серійних моделей марки, відомої своєю важкою технікою. У нього аеродинамічний кузов, знижена маса і парашут для зупинки.

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Попередній рекорд і звання “найшвидшого трактора у світі” недовгий час утримував одноіменний JCB Fastrac, а його нинішню модифікацію позначають просто як Fastrac Two. Досягнення, встановлене цього літа, британцям вдалось нещодавно перевершити.

Попередній рекорд першого Fastrac був зафіксований на відмітці у 166,7 км/год. Прототип Fastrac Two розвинув середню швидкість у 218,7 км/год за результатами двох заїздів на аеродромі Елвінгтон в Великобританії.

Фото: найшвидший трактор у світі JCB Fastrac Two / JCB

Поліпшити літній результат допомогли деякі зміни в конструкції трактора. Так, у нової машини кузов має більш обтічні форми, а загальна вага трактора знижена на 10%. Поліпшені характеристики дозволили британцям “розкочегарити” п’ятитонну махіну до максимальних 247,5 км/год! Однак представники Книги Рекордів Гіннеса зафіксували середній результат, який теж здається вражаючим.



Цікаво, що JCB Fastrac – не просто швидкісний прототип. В модельній лінійці JCB є серійна модель з такою назвою, яка і була використана для створення рекордного апарата. Звичайно, трактор для сільськогосподарських потреб має скромніші динамічні характеристики, ніж прототип, але при цьому є швидшим за усіх своїх конкурентів.

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