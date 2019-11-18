Не каждый легковой автомобиль способен разгоняться до скоростей, достигнутых супер-трактором известной британской марки!

Трактор JCB Fastrac, конечно, отличается от серийных моделей марки, известной своей тяжелой техникой. У него аэродинамический кузов, снижена масса и парашют для остановки.

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Предыдущий рекорд и звание "самого быстрого трактора в мире" недолгое время удерживал одноименный JCB Fastrac, а его нынешнюю модификацию обозначают просто как Fastrac Two. Достижение, установленное этим летом, британцам удалось недавно превзойти.

Предыдущий рекорд первого Fastrac был зафиксирован на отметке в 166,7 км/ч. Прототип Fastrac Two развил среднюю скорость в 218,7 км/ч по результатам двух заездов на аэродроме Элвингтон в Великобритании.

Фото: самый быстрый трактор в мире JCB Fastrac Two / JCB

Улучшить летний результат помогли некоторые изменения в конструкции трактора. Так, в новой машины кузов имеет более обтекаемые формы, а общий вес трактора снижен на 10%. Улучшенные характеристики позволили британцам "раскочегарить" пятитонную махину до максимальных 247,5 км/ч! Однако представители Книги Рекордов Гиннеса зафиксировали средний результат, который тоже кажется впечатляющим.

Интересно, что JCB Fastrac – не просто скоростной прототип. В модельной линейке JCB есть серийная модель с таким названием, которая и была использована для создания рекордного аппарата. Конечно, трактор для сельскохозяйственных нужд имеет более скромные динамические характеристики, чем прототип, но при этом быстрее всех своих конкурентов.

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