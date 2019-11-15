Його величність Мсваті III з Есватіні (колишній Свазіленд) знає, як побалувати своїх близьких. А їх у нього чимало.

Лідер бідної африканської країни має 15 дружин і 23 дитини, а сам король Мсваті є одним з найбагатших монархів світу, статки якого оцінюються у 231 мільйон доларів. При цьому жителі його королівства заробляють в середньому 128 доларів на місяць – ви можете бачити, як витрачаються гроші вірнопідданих.

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Times Live повідомляє, про щонайменше 19 “Роллс-Ройсів” та 120 розкішних “БМВ”, які Мсваті придбав для себе та членів родини і намагався завезти в країну без зайвого галасу. Однак у такому місці, як Есватіні, поява автовозів з цілим парком розкішних автомобілів не могла залишитись без уваги. І викликала бурхливу реакцію та обурення місцевих жителів.



Так, лідер опозиційної партії Об'єднаний Народний Демократичний Рух – Ванділе Длудлу, заявив, що остання покупка короля – це “демонстрація середнього пальця своїм підданим, які вмирають з голоду”. Він також додав, що це демонструє повну зневагу до власного народу та почуттів людей.

King Mswati III of eSwatini owns 2 private jets. He got a $13.2 million private jet as his 50th birthday gift in 2018.



He owns a $625,000 Rolls Royce, a $500,000 Maybach 62, a Bmw X6 and 20 Mercedes Benz S600 Pullman. pic.twitter.com/e2I1r6P2VG — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) 30 октября 2019 г.



Крім значних статків у банку, Мсваті ІІІ володіє чималим списком рухомого і нерухомого майна, в тому числі парою приватних літаків (один з них коштує 13,5 мільйонів доларів і був подарований королю на його 50-й ювілей), автопарком з двадцяти Mercedes-Benz S600 Pullman, лімузином Rolls Royce за 650 тисяч доларів та Maybach 62 за 500 тисяч.

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