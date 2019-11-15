Его величество Мсвати III из Эсватини (бывший Свазиленд) знает, как побаловать своих близких. А их у него немало.

Лидер бедной африканской страны имеет 15 жен и 23 ребенка, а сам король Мсвати является одним из самых богатых монархов мира, состояние которого оценивается в 231 миллион долларов. При этом жители его королевства зарабатывают в среднем 128 долларов в месяц – вы можете видеть, как тратятся деньги верноподданных.

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Times Live сообщает о по меньшей мере 19 “Роллс-Ройсах” и 120 роскошных “БМВ”, которые Мсвати приобрел для себя и членов семьи и пытался завезти в страну без лишнего шума. Однако в таком месте, как Эсватини, появление автовозов с целым парком роскошных автомобилей не могло остаться без внимания. И вызвало бурную реакцию и возмущение местных жителей.



Так, лидер оппозиционной партии Объединенное народное Демократическое движение – Вандиле Длудлу, заявил, что последняя покупка короля – это "демонстрация среднего пальца своим подданным, умирающих с голода". Он также добавил, что это демонстрирует полное пренебрежение к собственному народу и чувствам людей.

King Mswati III of eSwatini owns 2 private jets. He got a $13.2 million private jet as his 50th birthday gift in 2018.



He owns a $625,000 Rolls Royce, a $500,000 Maybach 62, a Bmw X6 and 20 Mercedes Benz S600 Pullman. pic.twitter.com/e2I1r6P2VG — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) 30 октября 2019 г.

Кроме внушительного состояния в банке, Мсвати III обладает немалым списком движимого и недвижимого имущества, в том числе парой частных самолетов (один из них стоит 13,5 миллионов долларов и был подарен королю на его 50-й юбилей) и автопарком двадцати Mercedes-Benz S600 Pullman, лимузином Rolls Royce за 650 тысяч долларов и Maybach 62 за 500 тысяч.

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