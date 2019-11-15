Его величество Мсвати III из Эсватини (бывший Свазиленд) знает, как побаловать своих близких. А их у него немало.
Лидер бедной африканской страны имеет 15 жен и 23 ребенка, а сам король Мсвати является одним из самых богатых монархов мира, состояние которого оценивается в 231 миллион долларов. При этом жители его королевства зарабатывают в среднем 128 долларов в месяц – вы можете видеть, как тратятся деньги верноподданных.
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Times Live сообщает о по меньшей мере 19 “Роллс-Ройсах” и 120 роскошных “БМВ”, которые Мсвати приобрел для себя и членов семьи и пытался завезти в страну без лишнего шума. Однако в таком месте, как Эсватини, появление автовозов с целым парком роскошных автомобилей не могло остаться без внимания. И вызвало бурную реакцию и возмущение местных жителей.
Так, лидер оппозиционной партии Объединенное народное Демократическое движение – Вандиле Длудлу, заявил, что последняя покупка короля – это "демонстрация среднего пальца своим подданным, умирающих с голода". Он также добавил, что это демонстрирует полное пренебрежение к собственному народу и чувствам людей.
Кроме внушительного состояния в банке, Мсвати III обладает немалым списком движимого и недвижимого имущества, в том числе парой частных самолетов (один из них стоит 13,5 миллионов долларов и был подарен королю на его 50-й юбилей) и автопарком двадцати Mercedes-Benz S600 Pullman, лимузином Rolls Royce за 650 тысяч долларов и Maybach 62 за 500 тысяч.
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