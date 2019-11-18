Бурхлива фантазія чи справжня "пасхалка" від фірми Ілона Маска? Відповідь отримаємо вже за три дні.

Про те, наскільки високий рівень цікавості до електричного пікапа Tesla Cybertruck, свідчить той факт, що у майбутньої новинки вже є клуби шанувальників. На одному з них був опублікований цікавий “пазл”, який демонструє можливий вигляд машини.

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П’ята легкова модель марки Tesla буде презентована 21 листопада. Порівняти цю подію за рівнем очікування можна, хіба що, з прем’єрою електричного кросовера Ford Mustang Mach-E чи середньомоторного Chevrolet Corvette C8 Stingray. Навіть дебют компактного кросовера Tesla Model Y на початку нинішнього року не мав такого резонансу. Принаймні для американців.

Минулого тижня у Мережу потрапила інформація з патенту Tesla, котра нарешті розкрила назву, раніше безіменного пікапа: Cybertruck та Cybrtrk. Шрифт логотипа у стилі наукової фантастики минулого століття наштовхнув когось на роздуми, які привели до появи теорії про закодоване в літерах зображення пікапа.

Аргумент на користь цієї теорії – перед вами: схематичне зображення пікапа, складене з літер назви Cybrtrk.

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