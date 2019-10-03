Разом з родстером несподівано дебютував і гоночний автомобіль на базі нового "Корвет".

Компанія Chevrolet офіційно представила відкриту версію Corvette восьмого покоління. Після революційної зміни компонування на середньомоторне, модель зазнала ще однієї важливої зміни – вперше “Корвет” має жорсткий складаний дах, тоді як у всіх попередніх поколінь був м’який.

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У липні цього року компанія Chevrolet потішила шанувальників Corvette довгоочікуваною прем’єрою восьмого покоління спорткара. Автомобіль отримав кузов типу “тарґа” зі зйомним дахом. Тепер же виробник явив другу кузовну модифікацію – С8 Stingray Cabrio.

Дизайн новинки створювався з оглядкою на гоночні прототипи минулого. Наприклад, пара “горбів” позаду сидінь колись були створені під враженням від обрисів реактивних винищувачів. Вони допомагають знизити аеродинамічний опір та повітряні завихрення в салоні. Разом з ними цій цілі служить і висувне скло між кріслами.

Фото: Chevrolet Corvette C8 Stingray Cabrio 2020 / Chevrolet

Твердий складаний дах родстера виконаний з композитних матеріалів і має лиш дві частин. Механізм виконує усю необхідну роботу з прибирання чи підйому даху за 16 секунд, на швидкості до 50 км/ч. Творці спорткара наголошують, що вперше механізм працює не на гідравліці, а на шістьох електромоторах, що підвищує його надійність. Крім того, система забезпечена особливими датчиками для максимально точного розташування панелей.

Незважаючи на те, що складаний дах забрав чимало простору у задній частині авто, де й без того було мало місця через 6,2-літровий V8, розробникам вдалось викроїти дещицю і для багажника. Точні його обсяги не називають, але заявляють, що задній багажник вмістить пару сумок для гольфу, а спереду можна покласти компактний чемоданчик.

Атмосферний агрегат кабріолета продукує ті ж 502 к.с. і 637 Нм крутного моменту, що й мотор у звичайної версії. Динамічні характеристики кабріолета Chevrolet припасла для ще однієї новини, однак можна припустити, що першу “сотню” він зможе набирати за ті ж 3 секунди.



Ціни також поки не оголошені, однак віце-президент Chevrolet Брайан Суїні обмовився, що родстер буде коштувати приблизно на 7 500 доларів дорожче за купе. Тобто близько 67 тисяч. Такий цінник зробить новинку найдоступнішою моделлю у своєму класі. Виробництво Corvette C8 Stingray Cabrio розпочнеться в першому кварталі 2020 року, а ближче до середини року виробник обіцяє показати “гарячу” модифікацію моделі.

Фото: трековий Chevrolet Corvette C8.R / Chevrolet

Разом з кабріолетом компанія GM представила гоночний Chevrolet Corvette C8.R. Трековий спорткар відрізняється агресивним аеродинамічним обвісом з великим антикрилом і додатковими світловими приладами. Він створений для участі у 24-годинних перегонах в Дайтоні. За чутками, C8.R отримав турбомотор, однак технічні подробиці поки тримаються в таємниці – їх розкриють в січні наступного року перед самою гонкою.

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