Вместе с кабриолетом неожиданно дебютировал и гоночный автомобиль на базе нового "Корвет".

Компания Chevrolet официально представила открытую версию Corvette восьмого поколения. После революционной смены компоновки на среднемоторную, модель претерпела еще одно важное изменение – впервые “Корвет” имеет жесткую складную крышу, тогда как у всех предыдущих поколений была мягкая.

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В июле этого года компания Chevrolet порадовала поклонников Corvette долгожданной премьерой восьмого поколения спорткара. Автомобиль получил кузов типа “тарга” со съемным крышей. Теперь же производитель явил вторую кузовную модификацию-С8 Stingray Cabrio.

Дизайн новинки создавался с оглядкой на гоночные прототипы прошлого. Например, пара “горбов” позади сидений когда-то были созданы под впечатлением от очертаний реактивных истребителей. Они помогают снизить аэродинамическое сопротивление и воздушные завихрения в салоне. Вместе с ними этой цели служит и выдвижное стекло между креслами.

Фото: Chevrolet Corvette C8 Stingray Cabrio 2020 / Chevrolet

Твердая складная крыша родстера выполнена из композитных материалов и имеет лишь две части. Механизм выполняет всю необходимую работу по уборке или подъему крыши за 16 секунд на скорости до 50 км/ч. Создатели спорткара подчеркивают, что впервые механизм работает не на гидравлике, а на шестерых электромоторах, что повышает его надежность. Кроме того, система снабжена особыми датчиками для максимально точного расположения панелей.

Несмотря на то, что складная крыша забрала немало пространства в задней части авто, где и без того было мало места из-6,2-литровый V8, разработчикам удалось выкроить толику и для багажника. Точные его объемы не называют, но заявляют, что задний багажник вместит пару сумок для гольфа, а спереди можно положить компактный чемоданчик.

Атмосферный агрегат кабриолета продуцирует те же 502 к.с. и 637 Нм крутящего момента, что и мотор у обычной версии. Динамические характеристики кабриолета Chevrolet припасла для еще одной новости, однако можно предположить, что первую “сотню” он сможет набирать за те же 3 секунды.

Цены также пока не объявлены, однако вице-президент Chevrolet Брайан Суини оговорился, что родстер будет стоить примерно на 7 500 долларов дороже купе. То есть около 67 тысяч. Такой ценник сделает новинку самой доступной моделью в своем классе. Производство Corvette C8 Stingray Cabrio начнется в первом квартале 2020 года, а ближе к середине года производитель обещает показать “горячую” модификацию модели.

Фото: трековый Chevrolet Corvette C8.R / Chevrolet

Вместе с кабриолетом компания GM представила гоночный Chevrolet Corvette C8.R. Трековый спорткар отличается агрессивным аэродинамическим обвесом с большим антикрылом и дополнительными световыми приборами. Он создан для участия в 24-часовых гонках в Дайтоне. По слухам, C8.R получил турбомотор, однако технические подробности пока держатся в секрете, их раскроют в январе следующего года перед самой гонкой.

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