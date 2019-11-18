Бурная фантазия или настоящая "пасхалка" от фирмы Илона Маска? Ответ получим уже через три дня.

О том, насколько высок уровень интереса к электрическому пикапу Tesla Cybertruck, свидетельствует тот факт, что у будущей новинки уже есть клубы поклонников. На одном из них был опубликован интересный “пазл”, который демонстрирует возможный облик машины.

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Пятая легковая модель марки Tesla будет презентована 21 ноября. Сравнить это событие по уровню ожидания можно, разве что, с премьерой электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E или среднемоторного Chevrolet Corvette C8 Stingray. Даже дебют компактного кроссовера Tesla Model Y в начале нынешнего года не имел такого резонанса. По крайней мере, для американцев.

На прошлой неделе в Сеть попала информация из патента Tesla, которая наконец-то раскрыла название раньше безымянного пикапа: Cybertruck и Cybrtrk. Шрифт логотипа в стиле научной фантастики прошлого века натолкнул кого-то на размышления, которые привели к появлению теории о закодированном в буквах изображении пикапа.

Аргумент в пользу этой теории – перед вами схематическое изображение пикапа, составленное из букв названия Cybrtrk.

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