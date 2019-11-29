Песик вагою два кіло зміг пересунути важіль трансмісії, а гальма витискати й не знадобилось.

Поки людство чекає на повстання роботів, а дехто вважає, що планету захоплять котики, інші чотирилапі тихо еволюціонують. Це будуть собаки.

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Випадок, описаний нижче, трапився раніше цього тижня, майже одночасно з іншим, підозріло схожим. Головним героєм цього сюжету став крихітний песик, найменшої з порід на планеті – чіхухахуа, тоді як в іншому основним фігурантом був лабрадор. Обидва собаки тренувались водити автомобілі своїх власників, обидва, чомусь, рухались заднім ходом.

Поліцейський департамент міста Слайделл в Луїзіані розмістив інформацію про цей випадок у Facebook. Повідомляється, що жінка з песиком заїхали на заправку і водійка вийшла з машини, аби залити бензин. Та перш, ніж вона встигла зробити це, чотирилапий улюбленець випадково поставив перемикач коробки передач в положення “задній хід”. Через несправність, виявлену в автомобілі пізніше, при увімкненні задньої передачі витискати педаль гальма, що зазвичай є необхідною умовою, не знадобилось.