Собачка весом два кило смогла передвинуть рычаг трансмиссии, а тормоза выжимать и не понадобилось.

Пока человечество ждет восстания роботов, а некоторые считают, что планету захватят котики, другие четвероногие тихо эволюционируют. Это будут собаки.

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Случай, описанный ниже, случился ранее на этой неделе, почти одновременно с другим, подозрительно похожим. Главным героем этого сюжета стал крошечный песик, самая маленькая из пород на планете – чихухахуа, тогда как в другом основным фигурантом был лабрадор. Обе собаки тренировались водить автомобили у своих владельцев, оба почему-то двигались задним ходом.

Полицейский департамент города Слайделл в Луизиане разместил информацию об этом случае в Facebook. Сообщается, что женщина с собачкой заехали на заправку и водитель вышла из машины, чтобы залить бензин. Но прежде, чем она успела сделать это, четвероногий любимец случайно поставил переключатель коробки передач в положение "задний ход". Из-за неисправности, обнаруженной в автомобиле позже, при включении задней передачи выжимать педаль тормоза, что обычно является необходимым условием, не понадобилось.