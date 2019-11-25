Гоняться за собственным хвостом – вчерашний день, вот новый тренд для прогрессивных четвероногих.

В городе Порт-Сент-Люси, что во Флориде, черный лабрадор-ретривер не только сдвинул припаркованный автомобиль с места, но и умудрился в течение целого часа кататься на нем задним ходом.

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Этого бы не случилось, если бы владелец лучше беспокоился о своем четвероногом друге, ведь собаку оставили закрытой в машине на долгое время. Стоит ли удивляться, что пес искал способы выбраться на волю. А может и просто скучал и решил развлечься.

Так или иначе, барышня по имени Энн Сабол рассказала CNN, что заметила на обочине автомобиль, который двигался задним ходом по кругу. Завершив один цикл, автомобиль не остановился и продолжил наматывать круги, что и привлекло внимание женщины. И она была удивлена еще больше, когда смогла разглядеть, что в автомобиле, кроме собаки, никого нет.

Позже полиция сообщила, что владелец транспортного средства, оставил свою машину на улице с включенным зажиганием, вероятно, из-за собаки, что осталась внутри автомобиля. Он и не подозревал, что его пес научился у него нескольким приемам вождения. А потому и не считал нужным включить стояночный тормоз.

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