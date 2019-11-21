Оригинальный способ избавиться от ненужного автомобиля.

Эти фотографии оригинального архитектурного решения были сделаны в Хмельницкой области. Хозяин украсил свой дом и гараж деталями кузова седана BMW 5 Серии.

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Передняя часть и корма седана стали элементами внешнего декора. Несмотря на то, что оптика автомобиля осталась на месте, можно предположить, что детали машины теперь выполняют роль уличного освещения.

Пользователи соцсетей также высказывают предположение, что хозяин может быть владельцем домашнего гаражного сервиса, специализирующегося на ремонте BMW. Или же каким-то образом связан с импортом подержанных автомобилей. Еще одна версия – архитектор-экспериментатор сам был владельцем “евробляхи” и таким оригинальным способом избавился от хлама.

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