Оригінальний спосіб позбутись непотрібного автомобіля.

Ці світлини оригінального архітектурного рішення були зроблені в Хмельницькій області. Господар прикрасив свій будинок і гараж деталями кузова седана BMW 5 Серії.

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Передня частина і корма седана стали елементами зовнішнього декору. Зважаючи на те, що оптика автомобіля залишилась на місці, можна припустити, що деталі машини тепер виконують роль вуличного освітлення.

Користувачі соцмереж також висловлюють припущення, що господар може бути власником домашнього гаражного сервісу, що спеціалізується на ремонті BMW. Або ж якимось чином пов’язаний з імпортом вживаних автомобілів. Ще одна версія – архітектор-експериментатор сам був власником “євробляхи” і в такий оригінальний спосіб позбувся непотребу.

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