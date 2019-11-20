Порушник встановив ще один рекорд швидкості, який не має нічого спільного зі здоровим глуздом.

Центр організації дорожнього руху, який експериментально вимірює швидкість автомобілів на Столичному шосе в Києві, зафіксував новий антирекорд. 19 вересня в 14:32, у туманну погоду, по шосе проїхав автомобіль зі швидкістю 288 км/год. Її зафіксувала електронна система TruSign. Цей антирекорд побив попередній, який був зафіксований кілька днів тому – 222 км/год. Невідомо, чи це зроблено було навмисно для перевищення саме цього рекорду.

У Центрі організації дорожнього руху стверджують, що подібні порушення правил дорожнього руху регулярні. Статистика свідчить, що більше половини водіїв перевищують дозволену для зимового періоду швидкість на Столичному шосе у 50 км/год.

Повідомлення про це порушення було офіційно передано у Національну поліцію. Однак чи буде покараний порушник, під великим питанням. Адже невідомо, чи є запис з камери, яка зафіксувала це порушення, чи радар працював самостійно.

Нагадаємо, що на Столичному шосе радари лише інформують водіїв про їх швидкість.