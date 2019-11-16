Водіїв лише інформують про перевищення швидкості, але не штрафують.

В Києві на Столичному шосе встановили три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Табло працюють на базі лазерного вимірювача швидкості TruSign, що дозволяє фіксувати швидкість у кожній смузі. Завдяки цьому пристрої можна використовувати на магістралях з багатосмуговим та інтенсивним рухом.

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Результати вимірювання виводяться на цифровий екран у режимі реального часу. В залежності від швидкості цифри підсвічуються різними кольорами. Якщо швидкість у нормі – спрацьовує зелене підсвічування, якщо перевищена – червоне. Таким чином водіїв інформують про перевищення, що мотивує їх дотримуватися дозволенного швидкісного режиму.

Відповідна технологія добре зарекомендувала себе як засіб для самоконтролю водіїв у багатьох країнах світу. Як свідчать дослідження, подібні системи зворотнього зв’язку з водієм у середньому уповільнюють трафік до 10%.

Нагадаємо, що в почали частіше евакуйовувати авто за порушення правил паркування.