Водителей только информируют о превышении скорости, но не штрафуют.

В Киеве на Столичном шоссе установили три электронных табло, которые измеряют скорость и накапливают данные об интенсивности движения автомобилей, сообщает Центр организации дорожного движения.

Табло работают на базе лазерного измерителя скорости TruSign, что позволяет фиксировать скорость в каждой полосе. Благодаря этому устройства можно использовать на магистралях с многополосным и интенсивным движением.

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Результаты измерения выводятся на цифровой экран в режиме реального времени. В зависимости от скорости цифры подсвечиваются разными цветами. Если скорость в норме – срабатывает зеленая подсветка, если превышена – красная. Таким образом водителей информируют о превышении, что мотивирует их соблюдать разрешенный скоростной режим.

Соответствующая технология хорошо зарекомендовала себя как средство для самоконтроля водителей во многих странах мира. Как показывают исследования, подобные системы обратной связи с водителем в среднем замедляют трафик до 10%.

Напомним, что в стали чаще эвакуировать авто из-за нарушений правил парковки.​​​​​​​