С 1 ноября максимально допустимая скорость движения на всех автодорогах Киева – 50 км/час.
Ограничения снова вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч:
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- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака)
- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от вул. М. Гринченко до Южного моста)
- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)
Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 “О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/час. в период с 01 апреля по 01 ноября”.
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Напомним, что штраф за превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч – 255 грн. За превышение более чем на 50 км/ч – 510 грн.