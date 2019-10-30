С 1 ноября максимально допустимая скорость движения на всех автодорогах Киева – 50 км/час.

Ограничения снова вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч:

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просп. Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака)

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от вул. М. Гринченко до Южного моста)

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 “О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/час. в период с 01 апреля по 01 ноября”.

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Напомним, что штраф за превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч – 255 грн. За превышение более чем на 50 км/ч – 510 грн.