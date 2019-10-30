З 1 листопада максимально допустима швидкість руху на усіх автошляхах Києва – 50 км/год.

Обмеження знову запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:

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просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 “Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 01 квітня до 01 листопада”.

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Нагадаємо, що штраф за перевищення дозволеної швидкості більш як на 20 км/год – 255 грн. За перевищення більш як на 50 км/год – 510 грн.