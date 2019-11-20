Нарушитель установил еще один рекорд скорости, который не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Центр организации дорожного движения, который экспериментально измеряет скорость автомобилей на Столичном шоссе в Киеве, зафиксировал новый антирекорд. 19 сентября в 14:32, в туманную погоду, по шоссе проехал автомобиль со скоростью 288 км/час. Ее зафиксировала электронная система TruSign. Этот антирекорд побил предыдущий, который был зафиксирован несколько дней назад – 222 км/час. Неизвестно, было ли это сделано намеренно для превышения именно этого рекорда.

В Центре организации дорожного движения утверждают, что подобные нарушения правил дорожного движения регулярные. Статистика свидетельствует, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе в 50 км/час.

Сообщение об этом нарушении было официально передано в Национальную полицию. Однако будет ли наказан нарушитель – под большим вопросом. Так как неизвестно, есть ли запись с камеры, которая зафиксировала это нарушение, радар работал самостоятельно.

Напомним, что на Столичном шоссе радары только информируют водителей об их скорости.