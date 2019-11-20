По Столичному шоссе авто двигалось со скоростью 222 км/ч при разрешенных 50 км/ч.

"Ужасное превышение скорости зафиксировала за прошедшие сутки электронная система TruSign на Столичном шоссе. 222 км/ч – с такой скоростью двигалось авто", – пишут на официальной странице "Центра организации дорожного движения" в FB.

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"К сожалению, и в целом результаты мониторинга скорости неутешительны. Разрешенный скоростной режим нарушили 19 556 транспортных средств, а это – 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе за сутки. При этом 6,88% (1983) автомобилей превысили скорость более чем на 50 км от разрешенной", – жалуются сотрудники "Центра организации дорожного движения".

Таким образом средняя скорость движения по Столичному шоссе в сутки составляла 76,4 км/ч.

Напомним, что сейчас максимально разрешенная скорость движения столичными магистралями – 50 км/ч. Судя по результатам исследования, такой лимит является неактуальным для магистральных улиц, ведь им пренебрегает 67,8% водителей. Очевидно, его нужно пересмотреть, приблизив к реальной средней скорости и не делать нарушителями подавляющее большинство водителей.

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