По Столичному Шоссе авто рухалось зі швидкістю 222 км/год при дозволених 50 км/год.

"Жахливе перевищення швидкості зафіксувала минулої доби електронна система TruSign на Столичному шосе. 222 км/год. – з такою швидкістю рухалося одне авто", – пишуть на офіційній сторінці "Центру організації дорожнього руху" у FB.

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"На жаль, і в цілому результати моніторингу швидкості невтішні. Дозволений швидкісний режим порушили 19 556 транспортних засобів, а це – 67,8% від загальної кількості авто, які проїхали трасою за добу. При цьому 6,88% (1 983) автівок перевищили швидкість більше, ніж на 50 км від дозволеної", – бідкаються співробітники "Центру організації дорожнього руху".

Таким чином середня швидкість руху Столичним шосе за добу становила 76,4 км/год.

Нагадаємо що зараз максимально дозволена швидкість руху столичними магістралями - 50 км/год. Зважаючи на результати дослідження, такий ліміт є неактуальним для магістральних вулиць – адже ним нехтує 67,8% водіїв. Очевидно, його треба переглянути, наблизивши до реальної середньої швидкості, і не робити порушниками переважну більшість водіїв.

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