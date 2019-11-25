Ганятись за власним хвостом – учорашній день, ось новий тренд для прогресивних чотирилапих.

У місті Порт-Сент-Люсі, що у Флориді, чорний лабрадор-ретрівер не лише зрушив припаркований автомобіль з місця, а й примудрився протягом цілої години кататись на ньому задніх ходом.

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Цього б не трапилось, якби власник краще турбувався про свого чотирилапого друга, адже собаку залишили зачиненим в машині на довгий час. Чи варто дивуватись, що пес шукав способів вибратись на волю. А може й просто нудьгував та вирішив розважитись.

Так чи інакше, панянка на ім’я Енн Сабол розповіла CNN, що помітила на узбіччі автомобіль, котрий рухався заднім ходом по колу. Завершивши один цикл, автомобіль не зупинився і продовжив намотувати кола, що й привернуло увагу жінки. Та вона була здивована ще більше, коли змогла роздивитись, що в автомобілі, крім собаки, нікого немає.



Пізніше поліція повідомила, що власник транспортного засобу, залишив свою машину на вулиці із увімкненим запаленням, імовірно, через собаку, що залишилася всередині автомобіля. Він і гадки не мав, що його пес навчився у нього кільком прийомам водіння. А тому й не вважав за потрібне увімкнути стоянкові гальма.

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