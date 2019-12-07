Да, конечно, эта подборка содержит несколько мешапов о Tesla Cybertruck, но и кроме них здесь есть над чем посмеяться. Приятного просмотра.

Коротенькие видео – именно то, что нужно современному человеку для короткого перерыва в течение рабочего дня. Остроумные, забавные, с музыкальным сопровождением... Мы собрали тематические ролики воедино, чтобы поклонникам автомобильной темы не пришлось тратить свое время на поиски.

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Начнем с “обрезка” старого Volkswagen Transporter, который ведет себя крайне странно. И забавно.

Вот еще один пример странного поведения странного автомобиля на дороге.

Иногда что-то непонятное творится и с троллейбусами.

А в этом случае все ясно, но меткий мэшап превращает машину с оторванной металлической деталью в эффектный транспорт в стиле фильма “Назад в будущее”.

Не рекомендуем повторять увиденное в следующем “коубе”, даже если у вас есть для этого подходящий пикап и горка.

А этот “финт” при всем желании, вряд ли удастся повторить “в домашних условиях”.

Или вот такой. Пилот Skoda вряд ли планировал делать нечто подобное, однако выкрутился из ситуации, будто так и было задумано.

Еще одно видео с раллийной трассы с неожиданно быстрым 2140. Правда, от оригинала там остались разве что фары.

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Сюжет следующего видео вполне годится в качестве примера для подражания. Хотя лимбо под машиной может показать далеко не каждая гибкая атлетка. Как следует из названия “коуба”, клиренс машины равен 8 дюймам – это 20,3 сантиметра.

Если уж речь зашла о внедорожниках, вот еще несколько видео, в которых джипы демонстрируют всю свою сноровку.

Еще один Jeep Wrangler. Еще один день из жизни его владельца.



Все шло хорошо, пока не закончилось плохо.

И еще хуже могло бы быть, если бы сюжет следующего “коуба” происходил на дороге, а в легковой машине был человек. Об этом эксперименте мы рассказывали ранее.

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Пришло время порадовать поклонников JDM. Посмотрите, как все поколения Nissan GT-R сливаются в одно. Осторожно, возможен гипнотический эффект.



Пара слов о роторной классике от Madza.

И возрождение иконы от Toyota.

Нравятся гаражные самоделки? Взгляните на это!

Переходим к десерту. Остроты на тему Tesla Cybertruck. Кратко о его сверхпрочных дверях:

О бронированных окнах:

Про все вместе:



Ио том, как он был создан:

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