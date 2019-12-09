Что могло пойти не так?

Спокойно сидеть в машине, пока ее везут на эвакуаторе – слишком скучно. Особенно, если эта машина – Mercedes-AMG C63 S. Чтобы было немного веселее, владелец спорткара решил немного погазовать.

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Сначала, когда задние колеса Mercedes начинают крутиться, все выглядит хорошо. Однако мощность 4-литрового V8 под капотом AMG C63 S оказалась слишком высокой для ремней, которые удерживали машину на месте в кузове лафета.

Результата ждать пришлось недолго. В какой-то момент ремни не выдержали и оборвались, от чего Mercedes рванулся вперед, врезавшись в борт грузовика. К счастью для сорвиголовы-водителя, он успел нажать на тормоза, прежде чем машина по инерции откатилась назад и выпала из кузова грузовика. Что ж, это действительно было весело.

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