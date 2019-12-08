В подборку вошли свежие телевизионные ролики от брендов Volkswagen Group, а также эпические видео нескольких предыдущих лет.

Каждый раз, открывая страницу YouTube, в списке рекомендованных видео обязательно увидите несколько подборок “смешных автомобильных реклам”, но большинство из них содержат настолько “бородатые” ролики, что на них уже трудно узнать модели машин, которые рекламировались. А между тем, автопроизводители и их локальные подразделения ежегодно выпускают сотни интересных арт-реклам. В эту подборку попали свежие видео от трех марок концерна Volkswagen. Приятного просмотра.

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Открывает галерею видео серия от испанской марки SEAT. Она имеет слоган Do Your Thing – “делай свое” или “делай по-своему”. Он сказал да, она сказала да, а я сказал – Arona.

Кризис среднего возраста говорит “спорткар”, дети говорят “минивэн”, я сказал – не мой стиль. Босс сказал “купе”, пес сказал “кроссовер”, я говорю – а почему бы не то и другое?

Дом? Дети? Route 66!

А этот рекламный ролик посвящен новому SEAT Ibiza и называется Start moving. Он попал в подборку благодаря тому, что размещен на украинском канале SEAT.

Модный женский журнал Cosmopolitain и SEAT выпустили коллекцию особенных хэтчбеков самой маленькой модели марки, специально для девушек. Каждая – для отдельного знака зодиака.

Британское подразделение SEAT выпустило ”теплый" рекламный ролик о кроссовере Tarraco с призывом никогда не останавливаться. “Мы останавливаемся не потому, что стареем, а стареем, потому что останавливаемся”, говорит вдохновляющее видео под названием The Switch (“Переключатель”).

Американское подразделение Vokswagen снимает много ироничной, саркастической и просто забавной рекламы. Темы всегда трендовые. В видео под названием “Переезд” (Moving), посвященном Volkswagen Tiguan, мы видим трех подружек, которые упаковали все пожитки одной из женщин во вместительный кроссовер и уехали, пока “жалкий” муж играл в виртуальной реальности.

Немного канадского юмора в рекламном ролике Volkswagen Golf GTI: Pizza.

А вот целый остросюжетный блокбастер от французов, тоже о Golf GTI.

Golf GTD – модель чуть более скромная по своим характеристикам, чем GTI, однако тоже имеет “положительное влияние” на своих пассажиров.

В какой-то момент Volkswagen перешел от акцентов на спортивности и надежности своих автомобилей, к акцентированию на технологичности и эко-дружественности. Ролик Enjoy The Silence (“Наслаждайся тишиной”), посвященный электротранспорту, был одним из первых в этом направлении.

А этот ролик про электрический минивэн ID BUZZ – один из новых. Эмоциональное видео под заголовком Something Big (“Нечто большое”) пытается охватить необъятное, описывая все поразительно хорошие качества электробуса и новой эры мобильности.

Главу о Volkswagen закрывает забавное видео про “взрослый кроссовер” Tiguan, The grown-up SUV. Ох уж эти родители!

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Появление в линейке Audi флагманского кроссовера Q8 стало настоящей сенсацией. Как не использовать это в рекламе?

Рекламная кампания модели имела следующий посыл: владелец этого автомобиля диктует миру свои правила.

А это уже очень локальная реклама от нью-йоркского дилера Audi Queens, оценить ее юмор лучше всех могут именно жители этого округа мегаполиса. Суть ролика в том, что лишь у местных есть “свой” мясник, и другие “нужные люди”, у которых можно купить лучший продукт в городе – мясную вырезку или твидовый костюм. В данном случае “своим” для покупателей является Audi Queens, а лакомым кусочком – Q8.

Эта история о том, как рождаются "авантеры", "авантюристы" – поклонники универсалов Audi Avant. Ролик An Avant Story утверждает, что эта любовь передается из поколения в поколение.

Когда уже речь зашла о спорткарах с четырьмя кольцами на капоте, то нельзя не вспомнить это смешное видео о R8.

А завершит сегодняшнюю подборку рекламный ролик от Audi, представленный к прошлогоднему рождеству – новый марка еще не показала.

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